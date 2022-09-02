Судно з українським зерном зняли з мілини — рух протокою Босфор відновлено

Вантажне судно з українським зерном відбуксирували на якірну стоянку в Стамбулі після того, як воно сіло на мілину, на деякий час перекривши рух протокою Босфор.

Про це повідомляє Reuters.

Судно прямувало з України до Італії із 3 тисячами тонн кукурудзи, а ввечері 1 вересня через несправність сіло на мілину. Обійшлося без постраждалих.

Під час інциденту носова частина судна опинилася приблизно за 150 метрів від берега у жвавому районі Бебек.

У Стамбульському спільному координаційному центрі (JCC) повідомили, що турецька сторона провела екстрену операцію, після чого рух протокою відновили.