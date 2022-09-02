Судно з українським зерном сіло на мілину біля Стамбулу — це зупинило рух Босфором

Українське вантажне судно з кукурудзою сіло на мілину неподалік Стамбулу. Через це судноплавство у протоці Босфор тимчасово призупинили. Це сталося вперше після ухвалення «зернової угоди».

Про це повідомили в губернаторстві Стамбулу.

Судно Lady Zehma під прапором Ліберії кинуло якір у бухті Бебек близько 21:00 через те, що у нього відмовило кермо. На місце інциденту відправили команду Головного управління берегової безпеки, рятувальні буксири та катери. Судно везе 3 тисячі тонн кукурудзи з України.

За попередньою інформацією, люди не постраждали, забруднення довкілля не сталося. Рух Босфором тимчасово припинили.