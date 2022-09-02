Детонація тривала кілька годин. ЗСУ вдарили по складу боєприпасів у Мелітополі

Уночі ЗСУ вдарили по російському складу боєприпасів біля аеропорту в Мелітополі, детонація тривала кілька годин.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
«За попередніми даними, влучило одразу по двох ворожих локаціях. Перша — склад боєприпасів у районі аеродрому, який окупанти вже вкотре безуспішно намагаються відновити. Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху», — написав він.
За його словами, інформація щодо іншого влучання уточнюється.
- В Оперативному командуванні «Південь» повідомили про знищення пʼяти російських складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.
- Мелітополь перебуває під контролем військ рф від 25 лютого.