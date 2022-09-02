ЗСУ під Херсоном знищили пʼять складів з боєприпасами та понад сотню окупантів

За минулу добу ЗСУ на південному фронті атакували ворожі поромні переправи й пункти управління, а також знищили понад сотню окупантів.
Про це повідомляється в ранковому зведенні Оперативного командування «Південь».
Українська авіація завдала 18 ударів по командних і опорних пунктах, складах з боєприпасами та паливом, логістичних потужностях. Ракетно-артилерійські підрозділи били по девʼяти пунктах управління, двох поромних переправах, двох пунктах управління БПЛА, засобах ППО і скупченню ворога.
За бойовий день армія рф втратила на півдні 102 військових, шість танків, гаубицю «Мста-Б», РСЗВ «Град», 120-мм міномет, вісім одиниць авто- та бронетехніки.
Крім того, ЗСУ знищили пʼять ворожих складів з боєприпасами в Херсонському, Баштанському та Бериславському районах Херсонщини, уразили пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромну переправу біля Козацького. Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дарʼївським мостами.
Також ворог скинув фугасні 500-кілограмові бомби в Миколаївському районі, через що поранено місцевого жителя. З винищувача Су-35 окупанти випустили ракету по Березнегуватській громаді — її збила ППО.
- 29 серпня в ЗСУ підтвердили, що розпочали військову операцію на Херсонщині. Однак спочатку її потрібно завершити, а вже тоді оцінювати результати. У звʼязку з цим там дотримуватимуться режиму тиші та закликають усіх, хто володіє інформацією з поля бою, не поширювати її.