США обмежили продаж високотехнологічних чипів росії та Китаю

Адміністрація Байдена ввела нові обмеження на продаж деяких складних компʼютерних чипів росії та Китаю.

Про це повідомляє The New York Times.

Нові обмеження поширюються на високоякісні моделі чипів, які продають компанії Nvidia та Advanced Micro Devices. Їх розробили для рендерингу зображень у відеоіграх, але протягом останнього десятиліття ці чипи широко застосовували в найбільших суперкомпʼютерах — для програм, які розпізнають мови та обʼєкти на фотографіях. Суперкомпʼютери також задіюють у розробці зброї та для збору розвідданих.

Найбільший виробник графічних процесорів компанія Nvidia заявила, що федеральний уряд тепер вимагає, щоб вона отримала експортні ліцензії на продаж двох високоякісних чипів, які використовують у центрах обробки даних. Нова вимога має завадити перенаправленню чипів у Китай та росію для використання у військових цілях.

За словами анонімного джерела The New York Times, знайомого із ситуацією, інші виробники інструментів і програмного забезпечення для проєктування теж отримали подібні листи від уряду. Там повідомлялося, що експорт до Китаю їхніх високоякісних технологій обмежений.