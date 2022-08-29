Виробник компʼютерної техніки Logitech остаточно йде з росії

Компанія Logitech International повністю згортає бізнес у росії через «триваючу невизначену обстановку».

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

«У березні ми повідомили, що Logitech припинить поставки в росію. Ми уважно стежили за ситуацією і, на жаль, обставини не дозволяють нам продовжувати вести бізнес, як раніше», — йдеться в заяві Logitech.