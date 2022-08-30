ЗМІ: FIFA продала російським телеканалам права на трансляцію чемпіонату світу з футболу в Катарі

Міжнародний союз футбольних асоціацій (FIFA) продав право транслювати матчі Чемпіонату світу — 2022 у Катарі трьом російським телеканалам — ВГТРК, «Первый» і «Матч ТВ».
Про це пише «РБК-Спорт» із посиланням на джерела.
За можливість транслювати мундіаль телеканали заплатять по $13 млн. Компанія «Телеспорт» отримає $1 млн, оскільки виступила агентом при оформленні угоди.
Збірну росії виключено з плей-оф кваліфікації ЧС-2022 через повномасштабне вторгнення в Україну.
- UEFA та FIFA вигнали російську збірну та клуби з міжнародних футбольних змагань 28 лютого. Російських команд через війну не буде навіть у грі FIFA 23.
- У липні спортивний арбітражний суд відхилив всі апеляції росії на рішення виключити її з міжнародних футбольних змагань.
- Збірна ж України, якщо пройде кваліфікаційну стадію, гратиме на ЧС-2022 у своїй групі з командами Англії, США та Ірану.