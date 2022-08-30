Німецькі компанії роками могли постачати росії сировину для нейротоксину «Новачок»

Німецькі правоохоронці провели серію обшуків у хімічних компаніях Riol Chemie GmbH та R. R. Rhein Reserve за підозрою у незаконих поставках росії отруйних субстанцій і товарів спецпризначення для лабораторій.

Про це пишуть Tagesschau і DW.

За даними правоохоронців, ці компанії протягом останніх трьох з половиною років без відповідного дозволу могли постачати росії сировину для виготовлення хімічних і біологічних бойових агентів, таких як гірчичний газ та нейротоксин «Новачок».

Обшуки пройшли на виробництвах і обʼєктах не тільки Riol Chemie та Rhein Reserve, а й ще базах пʼяти невказаних компаній.

За даними журналістів, у руках яких опинилися документи, компанії експортували сировину підприємству «Химмед» у Москві, яка є постачальником спеціальних лабораторій російських військових і ФСБ. Крім того, компанії неодноразово постачали засоби захисту, які є товарами подвійного призначення.

Російська «Новая газета» зазначає, що «Химмед» знаходиться під санкціями за «участь у підтримці російських програм з розробки зброї масового знищення». Rio Chemie також у санкційному списку США, але не в європейському.

Цікаво, що Riol Chemie GmbH раніше фігурувала у розслідуваннях отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.