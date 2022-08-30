Twitter планувала створити всередині мережі аналог OnlyFans, але відмовилася через слабку модерацію

Компанія Twitter планувала створити аналог OnlyFans усередині соцмережі, але реалізації проєкту завадили дитяче порно та слабка модерація.

Про це повідомляє The Verge.

Twitter залишається останньою популярною соцмережею, де користувачі можуть без обмежень публікувати повністю оголені фотографії та навіть порно. У компанії, хоч і з обережністю ставляться до такої переваги, але хочуть використовувати її для отримання додаткового прибутку.

Журналісти поспілкувалися з колишніми та нинішніми співробітниками компанії, а також вивчили внутрішні документи платформи та зʼясували, що ще навесні цього року керівництво Twitter планувало конкурувати з OnlyFans, але відклало ідею.

Вони боялися, що рекламодавці підуть з платформи, хоча прибуток від порноконтенту міг би перекрити це. Компанія навіть сформувала команду з 84 співробітників, які вивчали ризики запровадження такої ініціативи.

Основною проблемою вони визначили дитячу порнографію, яка через слабку модерацію, може досягти небачених масштабів.