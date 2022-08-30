Розвідка: Росія перекинула в Україну до 5 тисяч «вагнерівців»

Влада рф провалила приховану мобілізацію, тому міністерство оборони вирішило збільшити кількість найманців із лав приватних військових компаній.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, наразі на тимчасово окупованих українських територіях воюють до 5 тисяч бойовиків «ПВК Вагнера»/ «Ліга». Їх використовують як штурмові загони, які діють у першій лінії наступу.