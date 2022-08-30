Міноборони Німеччини: Можливості Бундесверу для поставок зброї Україні майже вичерпані

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що невдовзі поставки зброї в Україну зі складів Бундесверу вичерпаються.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

«Я повинна визнати як міністр оборони, що ми досягаємо межі того, що ми можемо передати від Бундесверу», — сказала Ламбрехт і додала, що Бундесвер повинен мати можливість гарантувати національну оборону та захист НАТО, і як міністр оборони вона забезпечить, щоб так було й надалі.

Також міністр висловила оптимістичні сподівання про плани обміняти техніку з Грецією на підтримку України.