Ватикан просить не розцінювати заяви Папи про війну як політичну позицію

Пресслужба Святого Престолу випустила комюніке, де заявила, що Папа Римський Франциск засуджує війну, яку росія розпочала проти України, а його заяви на цю тему не варто розцінювати як політичну позицію.
У тексті комюніке йдеться, що від початку війни Папа та ченці Престолу мали публічні виступити, але саме останніми днями розгорілася дискусія про те, що заяви понтифіка є політичними.
У пресслужбі Святого Престолу наголосили: «Слова Папи Римського щодо цього драматичного питання потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, повʼязаних з ним, а не як політичну позицію. Стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала російська федерація, виступи Папи Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської».
- Кілька днів тому Папа Римський Франциск назвав доньку головного ідеолога «русского мира» олександра дугіна «невинною жертвою війни .
- Увечері 20 серпня в Підмосковʼї вибухнуло авто, в якому була дарʼя дугіна — дочка російського філософа та ідеолога «русского мира» олександра дугіна. Вона загинула на місці. 29-річна дарʼя займалася публіцистикою та підтримувала війну росії проти України. У березні 2022 року її додали до санкційного списку США, а в червні вона потрапила під санкції Великої Британії.
- МЗС запросило Апостольського нунція в Україні та наголосило, що в Україні глибоко розчаровані словами понтифіка, які несправедливо прирівнюють агресора та жертву.