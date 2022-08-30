Ватикан просить не розцінювати заяви Папи про війну як політичну позицію

Пресслужба Святого Престолу випустила комюніке, де заявила, що Папа Римський Франциск засуджує війну, яку росія розпочала проти України, а його заяви на цю тему не варто розцінювати як політичну позицію.

У тексті комюніке йдеться, що від початку війни Папа та ченці Престолу мали публічні виступити, але саме останніми днями розгорілася дискусія про те, що заяви понтифіка є політичними.

У пресслужбі Святого Престолу наголосили: «Слова Папи Римського щодо цього драматичного питання потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, повʼязаних з ним, а не як політичну позицію. Стосовно широкомасштабної війни в Україні, яку розпочала російська федерація, виступи Папи Франциска є чіткими й однозначними в засудженні її як морально несправедливої, неприйнятної, варварської, безумної, огидної та святотатської».