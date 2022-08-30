Мер Дніпра Філатов: Місто готує кілька сценаріїв проходження опалювального сезону

Влада Дніпра готує кілька сценаріїв проходження опалювального сезону в умовах війни.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів мер міста Борис Філатов.

«Найближчим часом планую вийти зі зверненням до громадян щодо майбутнього опалювального сезону. У першу чергу все залежить від схеми теплопостачання в кожній конкретній територіальній громаді. Найпростіший приклад — Кременчук, який живився від однієї станції, що була на [Кременчуцькому] НПЗ. Його розбомбили, відповідно, місто повністю залишилося без тепла. Є Харків, Кривий Ріг, де потужності від 2—3 станцій. Дніпро готується», — сказав він.

Філатов також припустив «апокаліптичний» сценарій, якщо росіяни завдадуть ударів по всіх потужностях, що забезпечують місто теплом, проте назвав його малоймовірним з технічної точки зору.