Першого вересня на офлайн-навчання до шкіл Києва підуть 138 тисяч дітей

Першого вересня до шкіл Києва підуть 138 тисяч дітей.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У столиці зараз перебувають майже 180 тисяч школярів. До навчального року готова 421 комунальна школа. У режимі офлайн зможуть працювати лише ті школи, де є власні укриття або такий обʼєкт є поруч у пішій доступності.

«Наразі школи, у яких є укриття, готові одночасно прийняти 145 тисяч дітей, а заяви про очне навчання написали 138 тисяч батьків. Кількість місць в укриттях коливається, тому одночасно в очному навчальному процесі можуть брати участь педагоги та школярі кількістю не більшою, ніж місткість укриття», — заявили в КМДА.

Щоб освітній процес не припинявся під час тривоги, в укриттях облаштовані навчальні класи. Кожен день буде починатися з нагадування про заходи безпеки.

Батьки можуть змінити формат навчання дитини протягом року. Учні шкіл, що не відкриються для очного навчання, можуть за наявності місць перейти до іншого закладу для освіти офлайн.