У Києві учні 95% шкіл будуть навчатися в змішаному форматі

У Києві 22 із 421 муніципальної школи працюватимуть винятково онлайн, оскільки в них і в кроковій доступності від них немає укриттів. Усі інші (а це 95% шкіл) — у змішаному форматі.

Про це 26 серпня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Усі, хто виявив бажання навчатися очно, матимуть таку можливість. На сьогодні це – 132 тисячі школярів.

Щодо обстеження укриттів, наразі в столиці перевірили всі школи. У більшості з них укриття облаштовані стільцями, партами, також є лежачі місця, ігрові кімнати, санвузли. В укриттях загалом можна розмістити 145 тисяч людей.