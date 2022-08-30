Французька податкова використовує штучний інтелект для пошуку незадекларованих басейнів. Він уже приніс €10 мільйонів

Французька податкова задля експерименту вирішила використати штучний інтелект для пошуку незадекларованих басейнів. Він зміг найти приблизно 20 тисяч таких басейнів і приніс чималий дохід у французький бюджет.
Про це пише BBC.
За повідомленнями французьких ЗМІ, податківці заробили майже €10 мільйонів. Наявність басейну збільшує податки на нерухомість, оскільки підвищує вартість самої нерухомості.
Програмне забезпечення, розроблене Google і французькою консалтинговою фірмою Capgemini, виявило басейни на аерофотознімках девʼяти французьких регіонів під час експерименту в жовтні 2021 року. Експеримент провели в регіонах Альпи, Вар, Буш-дю-Рон, Ардеш, Рона, Верхня Савойя, Вандея, Мен і Луара та Морбіан, але тепер податківці хочуть поширити таку перевірку на всю країну.
За даними сайту Statista, у 2020 році у Франції налічувалося понад 3,2 мільйона приватних басейнів, причому їх продаж зростав ще до пандемії COVID. Однак дедалі більше співробітників працювали з дому, і стався новий сплеск установок басейнів.
За даними газети Le Parisien, середній басейн площею 30 квадратних метрів оподатковується у розмірі €200 на рік. Податкові органи кажуть, що штучний інтелект може зрештою використовуватися для пошуку незадекларованих прибудов до будинку, патіо або альтанок, які теж відіграють певну роль у податках на нерухомість.
«Але ми повинні бути впевнені, що програмне забезпечення може знайти будівлі з великою площею, а не будку для собак або дитячий ігровий будиночок», — зазначив заступник генерального директора з державних фінансів Антуан Маньян.
- В Уельсі програміст намагається за допомогою штучного інтелекту знайти викинутий ним жорсткий диск із біткоїнами на $150 мільйонів. Ховеллс вважає, що пошук займе від 9 місяців до року, однак навіть якщо він отримає дозвіл від ради, немає гарантії, що пошуки будуть успішними або що біткоїни з жорсткого диска можна буде відновити.
- Китай створив систему штучного інтелекту, яка може оцінювати лояльність членів Комуністичної партії до неї. Штучний інтелект може аналізувати міміку та мозкові хвилі членів Комуністичної партії, поки ті переглядають матеріали, які просувають партійну політику та досягнення.