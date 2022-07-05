Китай створив систему штучного інтелекту, яка читає думки членів Компартії і визначає їхню лояльність

Китай створив систему штучного інтелекту, яка може оцінювати лояльність членів Комуністичної партії до неї.

Кореспондент британської газети The Times у Пекіні Діді Танг розповів, що систему розробили дослідники з Національного наукового центру Хефей.

Штучний інтелект може аналізувати міміку та мозкові хвилі членів Комуністичної партії, поки ті переглядають матеріали, які просувають партійну політику та досягнення.

Технологію детально описали у статті, яку оприлюднили в інтернеті 1 липня, а потім видалили. У статті йшлося: «З одного боку, за нею можна судити про те, наскільки члени партії сприймають політичну інформацію. З іншого боку, він [штучний інтелект] надасть реальні дані для роздумів та політичної освіти, щоб його можна було покращити та збагатити».