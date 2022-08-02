В Уельсі програміст залучить штучний інтелект і робопсів для пошуку свого жорсткого диска з біткоїнами на $150 мільйонів

В Уельсі програміст намагається за допомогою штучного інтелекту знайти викинутий ним жорсткий диск із біткоїнами на $150 мільйонів.

Про це пише The Guardian.

У 2013 році під час прибирання офісу Джеймс Ховеллс викинув жорсткий диск зі старого ноутбука, на якому зберігалися 8 тисяч біткоїнів, і тепер вважає, що він лежить на смітнику в Ньюпорті, Південний Уельс.

Рада Ньюпорта раніше відхиляла неодноразові запити 37-річного хлопця на пошук через загрозу навколишньому середовищу. Він запропонував використати технологію штучного інтелекту для керування механічною рукою, яка фільтрувала б сміття, а потім його збирали б вручну на обʼєкті поблизу сміттєзвалища.

Згідно з планами, Ховеллс найме низку експертів із захисту навколишнього середовища та відновлення даних, а поки триватимуть пошуки, залучать роботів-собак як охорону, щоб ніхто інший не міг спробувати вкрасти жорсткий диск. Усю схему валієць оцінив у $10 мільйонів.

Ховеллс вважає, що пошук займе від 9 місяців до року, однак, навіть якщо він отримає дозвіл від ради, немає гарантії, що пошуки будуть успішними, або що біткоїни, можна буде відновити з жорсткого диска.

У разі успіху операції Ховеллс пообіцяв використати гроші для допомоги громаді Ньюпорта та інвестувати в низку криптовалютних проєктів.