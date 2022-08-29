Американські фахівці відстежують рівень радіації на Запорізькій АЕС. Аномалій не виявили

Вчені уряду США відстежують дані датчиків радіації на Запорізькій атомній електростанції. Поки вони не виявили «жодних ознак підвищеного або аномального рівня радіації».

Про це пише CNN з посиланням на представника Пентагону.

У Міноборони США є дані, що саме російські війська ведуть артилерійські обстріли із району навколо атомної електростанції і використовують її для захисту військової техніки.

За словами представника міністерства, США тиснуть на росію, щоб вона пустила місію МАГАТЕ, не чинила їй опору, а також вивела свої війська зі станції. «Ми дуже зацікавлені в тому, щоб МАГАТЕ могло направити свою команду на станцію та забезпечити безпеку експлуатації цієї станції», — заявив він.