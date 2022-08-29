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Американські фахівці відстежують рівень радіації на Запорізькій АЕС. Аномалій не виявили

Автор:
Костя Андрейковець
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Вчені уряду США відстежують дані датчиків радіації на Запорізькій атомній електростанції. Поки вони не виявили «жодних ознак підвищеного або аномального рівня радіації».

Про це пише CNN з посиланням на представника Пентагону.

У Міноборони США є дані, що саме російські війська ведуть артилерійські обстріли із району навколо атомної електростанції і використовують її для захисту військової техніки.

За словами представника міністерства, США тиснуть на росію, щоб вона пустила місію МАГАТЕ, не чинила їй опору, а також вивела свої війська зі станції. «Ми дуже зацікавлені в тому, щоб МАГАТЕ могло направити свою команду на станцію та забезпечити безпеку експлуатації цієї станції», — заявив він.

  • 29 серпня голова агентства Рафаель Ґроссі повідомив, що місія МАГАТЕ вже у дорозі. У МЗС України розповіли деталі місії — фахівці сфокусуються на трьох завданнях: фізичному захисті станції, ядерній безпеці та гарантіях.
  • У цей же час російські окупанти заявили про обстріл даху спецкорпусу Запорізької АЕС, опублікувавши фото з дірками у даху. Компанія Maxar опублікувала супутникові знімки АЕС, на яких також видно пошкодження даху. Пошкоджена будівля розташована поряд з ядерним реактором. Поблизу АЕС також горять ліси.