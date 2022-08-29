ЄСПЛ з 1 вересня відновить розгляд справ проти України

Європейський суд з прав людини з 1 вересня повертається до нормального режиму розгляду справ, у яких відповідачем є Україна.
Про це йдеться у пресрелізі ЄСПЛ.
Після початку російського вторгнення, 2 березня ЄСПЛ призупинив розгляд справ проти України.
З початку вересня ЄСПЛ відновить вихідне листування із заявниками та оновить загальну інформацію щодо справ, а також будуть встановлені нові терміни розгляду для вже поданих позовів.
Процедуру розгляду справ проти України ЄСПЛ регулярно переглядатиме залежно від розвитку подій в Україні.
- Європейський суд з прав людини дав росії термінові вказівки негайно забезпечити права українських військовополонених, включаючи медичну допомогу.