Європейський суд з прав людини зобовʼязав росію забезпечити права військовополонених з «Азовсталі»

Європейський суд з прав людини дав росії термінові вказівки негайно забезпечити права українських військовополонених, включаючи медичну допомогу.
Про це Міністерство юстиції повідомило 24 серпня.
Суд у справі «Олійниченко проти росії та України» надав рф термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Женевською конвенцією прав, зокрема на медичну допомогу. Ці права охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів щодо серйозного і неминучого ризику завдання непоправної шкоди їхній фізичній цілісності та праву на життя.
ЄСПЛ наголосив, що надані рф вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, та вказав, що вони також застосовуються і у міждержавній справі «Україна проти Росії».
Крім того, суд терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи про своє рішення.
«Рішення ЄСПЛ є підтвердженням того, що суд уважно ставиться до усіх справ, повʼязаних зі збройною агресією, не зважаючи, чи то міждержавна, чи індивідуальна справа. Тимчасові заходи у міждержавній справі України проти росії тепер також охоплюють і права військовополонених», — зазначила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.
- 23 серпня Україна подала низку термінових вимог до Європейського суду з прав людини щодо захисників «Азовсталі», серед них недопущення «трибуналу» над військовими та катувань. Україна просила застосувати «Правило 39» — захисний захід, який зобовʼязує державу вжити невідкладних дій щодо збереження життя і здоровʼя заявника.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошував, що захисники Маріуполя є комбатантами, законними учасниками воєнних дій, тому у разі потрапляння в полон отримують статус військовополонених, який вимагає належного поводження на основі Женевської конвенції. Україна також вимагає вжиття термінових заходів щодо недопущення використання українських захисників у будь-якого роду так званих «трибуналах» та інших показових судилищах, зрежисованих російськими загарбниками.