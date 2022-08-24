Європейський суд з прав людини зобовʼязав росію забезпечити права військовополонених з «Азовсталі»

Європейський суд з прав людини дав росії термінові вказівки негайно забезпечити права українських військовополонених, включаючи медичну допомогу.

Про це Міністерство юстиції повідомило 24 серпня.

Суд у справі «Олійниченко проти росії та України» надав рф термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Женевською конвенцією прав, зокрема на медичну допомогу. Ці права охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів щодо серйозного і неминучого ризику завдання непоправної шкоди їхній фізичній цілісності та праву на життя.

ЄСПЛ наголосив, що надані рф вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, та вказав, що вони також застосовуються і у міждержавній справі «Україна проти Росії».

Крім того, суд терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи про своє рішення.

«Рішення ЄСПЛ є підтвердженням того, що суд уважно ставиться до усіх справ, повʼязаних зі збройною агресією, не зважаючи, чи то міждержавна, чи індивідуальна справа. Тимчасові заходи у міждержавній справі України проти росії тепер також охоплюють і права військовополонених», — зазначила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.