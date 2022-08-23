Україна подала низку термінових вимог до ЄСПЛ, щоб захистити оборонців Маріуполя

Україна подала низку термінових вимог до Європейського суду з прав людини щодо захисників «Азовсталі», серед них недопущення «трибуналу» над військовими та катувань.

Про це ідеться у спільній заяві Мінʼюсту та МЗС, які просять застосувати у справі «Правило 39».

«Україна вимагає вжиття термінових заходів щодо недопущення використання українських захисників у будь-якого роду так званих «трибуналах» та інших показових судилищах, зрежисованих російськими загарбниками», — йдеться у заяві.

Окремо Україна звернулася до ЄСПЛ з вимогою змусити росію надати інформацію щодо утримання та медичного забезпечення, якого потребують українські військовополонені.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що захисники Маріуполя є комбатантами, законними учасниками воєнних дій, тому у разі потрапляння в полон, отримують статус військовополонених, який вимагає належного поводження на основі Женевської конвенції.

«Проведення будь-яких судилищ над військовополоненими в цілях пропаганди забороняється і прирівнюється до воєнних злочинів. Ми звертаємося до світу з вимогою використати всі наявні механізми задля захисту наших військовополонених і притягнення рф та конкретних осіб до відповідальності за їхні злочини», — сказав міністр.

Ці вимоги подані в межах міждержавної справи «Україна проти росії» щодо порушення прав людини.