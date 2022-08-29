Події 29 серпня в огляді «Бабеля»: ЗСУ почали контрнаступ на Херсонщині, вбито колаборанта ковальова, а Миколаїв обстріляли ракетами

Збройні сили України справді розпочали військову операцію на Херсонщині. Однак спершу її потрібно завершити, а вже тоді оцінювати результати. Про це на брифінгу повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. За її словами, сили росіян доволі потужні, оскільки вони підтягнули туди свої резерви. Однак ЗСУ вже тривалий час знищують склади боєприпасів та військової техніки ворога, а також обстрілюють мости, щоб ускладнити логістику.

У Новій Каховці російські окупанти оголосили евакуацію. Тим часом перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський порадив українцям на окупованих територіях перебувати в безпечних місцях, зробити запаси їжі та води і перевірити аптечки першої медичної допомоги. Також він закликав людей, які живуть поруч із військовими обʼєктами окупантів, тимчасово переїхати в інше місце.

На окупованій території Херсонської області вбили колаборанта, колишнього нардепа олексія ковальова. Слідчий комітет росії офіційно підтвердив його смерть. Ковальов помер вдома, на окупованій території Херсонської області 28 серпня від вогнепального поранення, також з ним загинула його співмешканка.

По Миколаєву вдарили 12 російських ракет. Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім і мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляють, що російські окупанти обстріляли житлові будинки та навчальні заклади міста. Відомо про двох загиблих та 24 поранених. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники.

Maxar опублікував свіжі супутникові знімки Запорізької АЕС. Окупанти обстріляли дах спецкорпусу станції та звинуватили у цьому ЗСУ. Будівля розташована поряд з ядерним реактором. Поруч з АЕС також горять ліси. Найближчими днями на станцію приїде місія МАГАТЕ.

Влада Запорізької області має два плани евакуації населення в разі аварії на АЕС — для мирного часу і в умовах військової агресії. В обладміністрації зазначили, що, за підрахунками фахівців, евакуації підлягають 69 населених пунктів області.

Швеція надасть Україні додатковий пакет військової допомоги, щоб допомогти захиститися від вторгнення росії. Вартість пакета становитиме $46,75 мільйона. Про це заявила премʼєр-міністр країни Магдалена Андерссон.