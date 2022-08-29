По Миколаєву вдарили 12 російських ракет. Загинули двоє людей, ще 24 — поранені

Російські окупанти 29 серпня атакували Миколаїв ракетами. Загинули двоє людей, ще 24 мирних мешканці отримали поранення.

За інформацією голови військової адміністрації області Віталія Кіма, по місту вдарили 12 ракет. Усього росіяни випустили більше снарядів, скільки саме — наразі уточнюють.

Фотокореспондети «Суспільного» показали наслідки ворожого обстрілу:

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що росіяни влучили по житлових будинках та навчальних закладах міста. Зараз на місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники.