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У Миколаєві через аварію повністю припиняється водопостачання

Автор:
Ангеліна Шеремет
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У Миколаєві повністю припиняється водопостачання — на водозаборі з Дніпровсько-Бузького лиману сталася аварія.

Про це «Миколаївводоканал» повідомив 29 серпня.

Аварія сталася не через бойові дії. Фахівці встановлюють, скільки часу потрібно буде на ремонт, але це точно не один день.

  • Від середини квітня Миколаїв живе без централізованої подачі питної води, з кранів тече технічна вода. Причина — перебитий у Херсонській області водопровід «Дніпро — Миколаїв», саме по ньому Миколаїв і отримував питну воду.