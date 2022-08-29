Росіяни обстрілюють центр Миколаєва, є загиблий

Росіяни обстрілюють центр Миколаєва, зокрема випускаючи по місту ракети. Влада закликає людей не покидати укриття.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що окупанти обстрілюють житлові будинки. Наразі вже відомо про одного загиблого перехожого.

«Залишайтеся в укриттях. Журналістів прошу нічого не повідомляти, поспішати нікуди, перевіряйте наочно всю інформацію», — додав він.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич також підтвердив, що в місті лунають потужні вибухи.

Згодом Кім і Сєнкевич повідомили, що російські окупанти обстріляли житлові будинки та навчальні заклади міста. Відомо про двох загиблих та п’ятьох поранених. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники.