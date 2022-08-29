У Литві добудували паркан на кордоні з білоруссю

У Литві оголосили, що завершили будівництво паркану на кордоні з білоруссю. Він простягається на відстань 502 кілометри.

Про це пише BNS.

«Цими вихідними бригада підрядників, зібрана EPSO-G, встановила останні заплановані сегменти огорожі на кордоні з білоруссю», — повідомив менеджер з комунікацій компанії EPSO-G Антанас Бубнеліс.

За його словами, на кордоні певна робота все ще триває, зокрема усуваються незначні недоліки паркану, відновлюються дороги та будівельні майданчики, а також готується документація.

Премʼєр-міністр країни Інгріда Шимоніте теж підтвердила, що паркан добудували, однак є ще певні деталі, які потрібно допрацювати. Тому спеціальна комісія проведе ще одне засідання, щоб формально затвердити завершення будівництва.

«Але, судячи з самого процесу, за цифрами, можна констатувати, що на всіх ділянках побудований новий або відремонтований старий паркан, роботи виконані на 100% і зараз тривають лише окремі роботи з усунення дефектів», — сказала вона.

Загальна протяжність кордону Литви та білорусі становить 679 кілометрів, із них понад 100 кілометрів — це береги річок та озер.