У Литві добудували паркан на кордоні з білоруссю

У Литві оголосили, що завершили будівництво паркану на кордоні з білоруссю. Він простягається на відстань 502 кілометри.
Про це пише BNS.
«Цими вихідними бригада підрядників, зібрана EPSO-G, встановила останні заплановані сегменти огорожі на кордоні з білоруссю», — повідомив менеджер з комунікацій компанії EPSO-G Антанас Бубнеліс.
За його словами, на кордоні певна робота все ще триває, зокрема усуваються незначні недоліки паркану, відновлюються дороги та будівельні майданчики, а також готується документація.
Премʼєр-міністр країни Інгріда Шимоніте теж підтвердила, що паркан добудували, однак є ще певні деталі, які потрібно допрацювати. Тому спеціальна комісія проведе ще одне засідання, щоб формально затвердити завершення будівництва.
«Але, судячи з самого процесу, за цифрами, можна констатувати, що на всіх ділянках побудований новий або відремонтований старий паркан, роботи виконані на 100% і зараз тривають лише окремі роботи з усунення дефектів», — сказала вона.
Загальна протяжність кордону Литви та білорусі становить 679 кілометрів, із них понад 100 кілометрів — це береги річок та озер.
- Напередодні про завершення будівництва оголосила й Польща. Там будували стіну на кордоні з білоруссю з січня 2022 року. Загальна вартість проєкту разом із технічним оснащенням сягає 1,6 мільярда злотих (11,2 млрд грн). Наприкінці червня там заявили, що повністю добудували паркан.
- Криза з нелегальними мігрантами з боку білорусі почалася після санкцій Євросоюзу і низки західних країн у грудні 2021 року. Офіційні особи Польщі, Литви та Латвії впевнені, що потік мігрантів був частиною гібридної війни проти ЄС із боку влади білорусі та рф. Польські спецслужби наводили докази того, що штурмом кордону керував генерал прикордонної служби білорусі Подліньов.