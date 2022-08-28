Автівку принцеси Діани продали на аукціоні за $850 тисяч

У Великій Британії автівку Ford Escort RS Turbo Series 1, якою керувала принцеса Діана, продали на аукціоні за £724 500 ($851 070).

Про це повідомляє CNN.

Сайт аукціону на автодромі у Сільверстоуні описує автомобіль як останній Ford Escort принцеси Уельської. Він має пробіг 24 961 миля (40 170,8 кілометрів). Машина належала принцесі Діані між 1985 і 1988 роками.

Принцеса часто їздила за кермом цієї автівки навколо Челсі та Кенсінгтону. Вона проїхала на ній 6 800 миль (10 943,5 кілометріа), перш ніж повернути машину компанії. На сайті аукціону зазначають, що після повернення до Ford автомобіль мав ще кількох власників.

Модель RS Turbo Series 1 зазвичай виготовляли в білому кольорі, але охоронець королівської сімʼї попросив, щоб автомобіль Діани пофарбували в чорний. Імʼя покупця цієї автівки не розголошують.