У Великій Британії на аукціоні продали скибку весільного торта принцеси Діани та принца Чарльза

У Великій Британії продали скибку весільного торта принцеси Діани й принца Чарльза за 1 850 фунтів стерлінгів (понад $2 тисячі).
Про це повідомляє BBC.
До початку торгів очікувалось, що за скибку заплатять близько 500 фунтів, проте самі торги стартували від 300 фунтів, і дуже швидко ціна зросла до 1 850 фунтів. Переможцем став один з інтернет-учасників торгів з міста Лідс.
Служниця, яка працювала у вестмінстерській резиденції членів британської королівської сімʼї отримала скибку торта в день весілля. З того дня вона зберігала її у старій квітковій формочці для тортів, накривши харчовою плівкою.
Принц Уельський Чарльз і леді Діана Спенсер, яка стала принцесою Уельською Діаною, одружилися в соборі Святого Павла 29 липня 1981 року. Пара розійшлася через 11 років, у 1992-му, та офіційно розлучилася вже у 1996 році.
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