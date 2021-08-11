У Великій Британії на аукціоні продали скибку весільного торта принцеси Діани та принца Чарльза

У Великій Британії продали скибку весільного торта принцеси Діани й принца Чарльза за 1 850 фунтів стерлінгів (понад $2 тисячі).

Про це повідомляє BBC.

До початку торгів очікувалось, що за скибку заплатять близько 500 фунтів, проте самі торги стартували від 300 фунтів, і дуже швидко ціна зросла до 1 850 фунтів. Переможцем став один з інтернет-учасників торгів з міста Лідс.

Служниця, яка працювала у вестмінстерській резиденції членів британської королівської сімʼї отримала скибку торта в день весілля. З того дня вона зберігала її у старій квітковій формочці для тортів, накривши харчовою плівкою.

Принц Уельський Чарльз і леді Діана Спенсер, яка стала принцесою Уельською Діаною, одружилися в соборі Святого Павла 29 липня 1981 року. Пара розійшлася через 11 років, у 1992-му, та офіційно розлучилася вже у 1996 році.