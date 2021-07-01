У Лондоні відкрили пам’ятник принцесі Діані. На урочистостях були її сини — принци Гаррі та Вільям

У Лондоні біля Кенсингтонського палацу урочисто відкрили пам’ятник принцесі Діані до 60-річчя від дня її народження. На відкритті були присутні її сини — принци Гаррі та Вільям.

Принцесу Діану зобразили в оточенні трьох дітей, тому що вона була відомою благодійницею. Її зачіска та одяг відповідають тому, який вигляд вона мала в останні роки життя.

Окрім Гаррі та Вільяма на відкриття пам’ятника запросили брата принцеси Діани Чарльза Спенсера, а також її сестер Сару та Джейн.

«У цей день, який мав би стати 60-м днем народження нашої матері, ми згадуємо її любов, силу та характер — риси, завдяки яким вона стала силою добра в усьому світі, змінивши на краще безліч життів. Щодня нам хотілося б, щоби вона досі була з нами, і ми сподіваємося, що ця статуя довіку служитиме символом її життя та її спадку», — зазначається у спільній заяві принців.