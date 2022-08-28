Окупанти випустили псевдоісторичну методичку для школярів. Там пишуть, що Україну створив лєнін, а українські слова вигадав Грушевський

Російські окупанти у так званій «лнр» підготували розлогий документ під назвою «Структурний план уроку на тему «Моя історія».

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки.

Ось як виглядають «документи» окупантів:

Саме з цього росіяни планують почати навчання школярів на тимчасово окупованих територіях України 1 вересня.

Запропонований окупантами «план» практично дослівно повторює виступи російських пропагандистів: Україну створив лєнін, української мови не існує, всі українські герої — злочинці, Україна має бути знищена.

Українські розвідники наводять кілька цитат з цього «документf», які суперечать не тільки історичним фактам, але й здоровому глузду: