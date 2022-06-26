«Україна завдала б ядерного удару». СБУ показала методички від фсб для російських чиновників

Служба безпеки України опублікувала методички для російських чиновників, у яких їх вчать, як пояснювати війну росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Цими методичками послуговувалися і на концерті в Лужніках у березні, і на Економічному форумі в Петербурзі в червні.

«Один із головних наказів фсб — хвалити путіна. Адже це нібито він «особисто захистив росію від знищення, а росіян — він стояння на колінах», — цитують документи в СБУ. Як аргумент російські силовики наводять цілий блок «статистики» про захмарну підтримку російського лідера та розповідають, чому росіянам не слід боятися дефолту та міжнародних санкцій.

Окремий напрямок пропаганди — робота з молоддю. Наприклад: блокування Instagram спецслужби рф називають повною перемогою російської влади і очевидним провалом Заходу. Тому що більшість росіян буцімто віддають перевагу «Одноклассникам».