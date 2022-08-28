Мер: У Мелітополі підірвали військову базу рф, а в селищі Мирне зруйнований штаб окупантів

У селищі Мирне зруйнована установа, у якій російські окупанти готувалися до псевдореферендуму. Також під ударом опинилася одна з найбільших військових баз росіян у Мелітополі.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, у Мелітопольському районі пролунали чотири вибухи. Уже відомо, що в селі Мирне, що за 10 кілометрів від Мелітополя, зруйнована одна з установ, яка відповідала за підготовку до псевдореферендуму. Також постраждала одна з найбільших військових баз росіян — на території заводу «Автокольорліт» у Мелітополі.

«Протягом трьох тижнів щодня в них щось трапляється — мабуть, палити вони розучилися», — резюмував мер Мелітополя.