Мер Мелітополя: Українські Сили спротиву підірвали штаб російських окупантів у Мелітопольському районі

У ніч проти 25 серпня у селищі Приазовське Мелітопольського району підірвали штаб російських окупантів. У цій будівлі росіяни готувались до псевдореферендуму та видавали українцям російські паспорти.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За словами Федорова, вибух влаштували українські Сили спротиву.
- Із 26 лютого Мелітополь тимчасово окупований російськими військами. Журналіст американської газети The New York Times Ендрю Крамер з дозволу українських військових поспілкувався з партизаном із позивним «Сварог». Той розповів про свою діяльність в окупованому Мелітополі Запорізької області та про головну мету партизанів — показати окупантам, що вони не зможуть спати спокійно.