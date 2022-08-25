Мер Мелітополя: Українські Сили спротиву підірвали штаб російських окупантів у Мелітопольському районі

У ніч проти 25 серпня у селищі Приазовське Мелітопольського району підірвали штаб російських окупантів. У цій будівлі росіяни готувались до псевдореферендуму та видавали українцям російські паспорти.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, вибух влаштували українські Сили спротиву.