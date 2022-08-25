Новини

Мер Мелітополя: Українські Сили спротиву підірвали штаб російських окупантів у Мелітопольському районі

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

У ніч проти 25 серпня у селищі Приазовське Мелітопольського району підірвали штаб російських окупантів. У цій будівлі росіяни готувались до псевдореферендуму та видавали українцям російські паспорти.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, вибух влаштували українські Сили спротиву.

  • Із 26 лютого Мелітополь тимчасово окупований російськими військами. Журналіст американської газети The New York Times Ендрю Крамер з дозволу українських військових поспілкувався з партизаном із позивним «Сварог». Той розповів про свою діяльність в окупованому Мелітополі Запорізької області та про головну мету партизанів — показати окупантам, що вони не зможуть спати спокійно.