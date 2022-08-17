«Вони ніколи не будуть у безпеці». Український партизан «Сварог» розповів NYT про діяльність у Мелітополі

Журналіст американської газети The New York Times Ендрю Крамер з дозволу українських військових поспілкувався з партизаном із позивним «Сварог». Той розповів про свою діяльність в окупованому Мелітополі Запорізької області та про головну мету партизанів — показати окупантам, що вони не зможуть спати спокійно.

Після вторгнення, за словами Сварога, його направили до схованки на складі під Мелітополем, де він знайшов вибухівку, детонатори, автомати Калашнікова, гранатомет і два пістолети з глушниками. Мелітополь, де діє Сварог, відтоді перетворився на центр опору. Атаки в місті тривають уже кілька місяців.

Український партизан «Сварог». David Guttenfelder / The New York Times

Під час одного з нападів цієї весни, за словами Сварога, він і кілька членів мелітопольського осередку пробралися вночі через місто, щоб замінувати машину на стоянці поліцейської дільниці. Озброївшись кусачками, стрічкою та ліскою, партизани рухалися дворами та провулками, щоб не потрапити на російські блокпости. Спочатку вони перерізали електричний кабель, вимкнувши вуличний ліхтар, потім швидко кинулися в темряву, де і заклали бомбу в колісну арку. Ліска була приклеєна як до внутрішньої частини колеса, так і до детонатора, щоб бомба вибухнула під час обертання колеса. У підсумку вибухівка вбила одного поліцейського та поранила іншого.