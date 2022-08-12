Мер Мелітополя повідомив про підрив місцевого колаборанта олега шостки

В окупованому Мелітополі підірвали одного з очільників виборчого штабу «єдиной россіі», керівника пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ олега шостака — він вижив, але отримав поранення.

Про це повідомив легітимний мер Іван Федоров.

Шостак — близький поплічник євгена балицького, якого росіяни призначили «головою» окупованої частини Запорізької області. Зараз шостак — керівник пропагандистського відділу роботи зі ЗМІ. Раніше він тривалий час працював на приватному місцевому телеканалі «МТВ-Плюс», який належав балицькому. Цей канал свого часу транслював у етері карту України без Криму.