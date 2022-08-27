УЗ відновила евакуацію після обстрілу станції Чаплине

«Укрзалізниця» відновила рух евакуаційних поїздів із Донецької області після обстрілу станції Чаплине на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Евакуацію з Донбасу ракетами не спинити: після одноденної паузи через чаплинську трагедію і необхідні відновлювальні роботи наші сміливі провідники в супроводі медиків вивезли до безпеки за вчора 492 людей», — зазначили в УЗ.

Майже 350 тисяч жителів Донецької області ще залишаються на контрольованій Збройними силами України частині регіону. Це близько чверті населення, яке жило там до повномасштабного вторгнення рф.

На момент повномасштабного вторгнення на території підконтрольної українській владі Донецької області проживали 1,67 мільйона людей.