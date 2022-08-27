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Україна експортувала «зерновим коридором» вже мільйон тонн продовольства

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Українські порти експортували перший мільйон тонн продовольства за 25 днів роботи «зернового коридору».

Про це 27 серпня повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Продовольство вивозили 44 суднами з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Врожай доставили до 15 країн світу.

Це лише третина обсягу, який Україна розраховує експортувати в найближчий місяць портами. Наступними тижнями обсяги наростатимуть значно швидше, запевнив Найєм.

  • 22 липня в Стамбулі за пропозицією Організації Обʼєднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Першого серпня в межах реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно — Razoni, під прапором Сьєрра-Леоне.