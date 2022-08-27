Україна експортувала «зерновим коридором» вже мільйон тонн продовольства

Українські порти експортували перший мільйон тонн продовольства за 25 днів роботи «зернового коридору».
Про це 27 серпня повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
Продовольство вивозили 44 суднами з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Врожай доставили до 15 країн світу.
Це лише третина обсягу, який Україна розраховує експортувати в найближчий місяць портами. Наступними тижнями обсяги наростатимуть значно швидше, запевнив Найєм.
- 22 липня в Стамбулі за пропозицією Організації Обʼєднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний». Першого серпня в межах реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно — Razoni, під прапором Сьєрра-Леоне.