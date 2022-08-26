Україна до кінця року отримає «митний безвіз» з ЄС

Об’єднаний комітет Конвенцій про спільний транзит та спрощення формальностей офіційно запросив Україну приєднатися до них з 1 жовтня. Україна стане 36-ю державою-учасницею Конвенцій.

Про це повідомляє премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Митний безвіз» пришвидшить переміщення товарів між країнами Європейського регіону.

«Митний безвіз» — це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. «Митний безвіз» — це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці», — додав Шмигаль.

Також зараз відбувається реалізація проєкту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску.

«Митний безвіз» стане вже четвертим цього року після «енергетичного безвізу» в березні та «транспортного» й «економічного» безвізів улітку. Те, на що відводилися роки, ми робимо за місяці. А тому ми впевнені, що Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році.