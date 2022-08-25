Події 25 серпня в огляді «Бабеля»: рекордна кількість повітряних тривог у День Незалежності, під Мелітополем підірвали штаб окупантів

У День Незалежності, 24 серпня, в областях і столиці України пролунали 189 тривог. Це абсолютний рекорд за весь час війни. Попередній рекорд — 109 тривог — був 23 квітня, перед Великоднем.

Окупанти в ніч на 25 серпня обстріляли Кривий Ріг касетними боєприпасами з РСЗВ «Торнадо-С». Також уночі ворог завдав ракетного удару по одній із громад Вишгородського району. Жертв і поранених немає. Росіяни запустили в напрямку Харкова дві ракети — одна вибухнула в повітрі, друга впала на території Чугуївського району. Попередньо, без постраждалих. Окупанти обстріляли село Лебʼяже в Чугуївському районі Харківської області. Снаряд влучив у житловий будинок, загинув 62-річний чоловік. Його 41-річна дружина отримала поранення, її госпіталізували.

У селищі Чаплине на Дніпропетровщині завершили рятувально-пошукові роботи. Унаслідок обстрілів житлового сектора та залізничної станції загинули 25 людей, з них двоє — діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина — під час пожежі в авто біля залізничної станції. Поранення дістала 31 людина. Росія має понести відповідальність за удар по станції Чаплине, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Уночі на півдні ЗСУ вдарили по Каховському мосту та системах ППО росіян, а також знищили склад БК і вразили командно-спостережний пункт. Загалом за добу українські військові знищили на півдні 12 окупантів, 3 одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів. На сході ЗСУ збили два вертольоти й один безпілотник російських окупантів. Українські військові зупинили наступ російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському та Словʼянському напрямках.

У селищі Приазовське Мелітопольського району підірвали штаб російських окупантів. Там росіяни готувалися до псевдореферендуму та видавали українцям російські паспорти.

Печерська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру в державній зраді та вербуванні корегувальників колишній викладачці Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенії Більченко. Також про підозру повідомили двом її спільникам.

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) планує домовитися та відвідати Запорізьку атомну електростанцію до 5 вересня. Серед членів місії будуть фахівці з безпеки, яких зазвичай не залучають до таких візитів.

У столиці Латвії демонтували останній елемент радянського меморіального комплексу в парку Перемоги. Роботи тривали три дні. У перший день знесли групу скульптур, які зображують радянських воїнів, учора знесли скульптуру, що втілює образ Ніки, а сьогодні — 79-метровий обеліск. Люди аплодували, коли він впав у басейн.