У столиці Латвії демонтували 79-метровий радянський обеліск. Знесення всіх елементів меморіалу тривало три дні

У столиці Латвії демонтували останній елемент радянського меморіального комплексу в парку Перемоги, що стало завершенням робіт із демонтажу монумента.
Про це повідомляє Delfi.
Демонтаж тривав три дні. У понеділок, 22 серпня, почалися підготовчі роботи. У вівторок, 23 серпня, знесли групу скульптур, що зображують радянських воїнів, а в середу, 24 серпня, скульптуру, що втілює образ Ніки. Сьогодні демонтували 79-метровий обеліск — він впав у басейн, викликавши бурні оплески присутніх.
- У травні латвійський Сейм зняв юридичну перешкоду для знесення радянського памʼятника в парку Перемоги в Ризі. Наступного дня демонтаж підтримала міська влада.
- 22 серпня, коли почалися підготовчі роботи, місцеві росіяни влаштували пікет і провокували конфлікти. Вони вигукували проросійські гасла і кричали: «Фашисти». Поліція затримала 27 людей.
- Міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевічс заявив, що якщо серед протестувальників були іноземці, то їх депортують.
- Слідчий комітет росії, який не має ніякої юрисдикції у Латвії, порушив кримінальну справу через демонтаж памʼятника.