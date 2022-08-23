У Латвії росіяни намагалися завадити знесенню радянських памʼятників. Пʼятьох затримали, їм загрожує депортація

У латвійській столиці Ризі росіяни протестували проти знесення монументу визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників. Під час протестів поліцейські затримали пʼятьох людей, їм загрожує депортація.

Про це пише Delfi.

Акцію протесту організувала партія «Союз росіян Латвії», хоча міська дума Риги заборонила її проводити з міркувань безпеки. Однак люди все одно зібралися біля памʼятника.

Загалом на акцію зібралися близько 50 людей. Деякі прийшли з квітами, деякі з латвійськими прапорами. Більшість активістів стояла мирно, однак деякі люди починали сперечатися між собою.

Поліція закликала всіх присутніх розійтися, однак їх не послухали. Згодом правоохоронцям довелося розігнати акцію, пʼятьох людей затримали. Проти них порушили адміністративну справу за невиконання закону про мітинги.

Тим часом міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевічс підкреслив, що протестувальникам проти знесення памʼятників загрожуватиме депортація.

«Якщо будь-якого іноземця (незалежно від національності) буде викрито у незаконних та несанкціонованих діях під час демонтажу памʼятника у Парку Перемоги, його буде внесено до списку небажаних для Латвії осіб та видворено з країни», — зазначив він.