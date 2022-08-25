Мінекономіки прогнозує зростання української економіки у 2023 році на понад 15%

Міністерство економіки України прогнозує у наступному році серйозне зростання українського ВВП. Наразі розрахунки показують ріст на 15,5%.
Про це розповіла міністр економіки Юлія Свириденко в інтервʼю Reuters.
За її словами, зараз уряд розраховує макроекономічні показники для початку перемовин із МВФ про нову кредитну програму. Вона підкреслила, що прогнози на 2023 рік дуже різняться — від падіння на 0,4% до зростання на 15,5%. Цього року українська економіка впаде на 30—35%.
«Ми розуміємо, що маємо підтримувати економіку в русі. Дуже важко робити нові прогнози через невизначеність. Це повністю залежить від воєнного сценарію», — додала Свириденко.
Вона не назвала суму, яку Україна прагнутиме отримати від МВФ, однак підкреслила, що нова програма має бути «масштабною» і її потрібно узгодити якомога швидше.
- Україна до кінця року очікує отримати до $16 мільярдів додаткової допомоги від міжнародних партнерів. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що після вторгнення росії в лютому Україна залишається фінансово стабільною завдяки підтримці кредиторів. Але понад 40% витрат уряду цього року — майже $11,5 мільярда — спрямовані на військові потреби. Це включає $7,7 мільярда на зарплату військовим і ще $3,65 мільярда на придбання озброєння.