Телескоп «Джеймс Вебб» зняв наймасштабніше зображення — космічну мозаїку із 690 окремих кадрів

Команда науковців опублікувала масштабну мозаїку зображень, яку зняв космічний телескоп NASA «Джеймс Вебб».
Про це повідомляє Space.com.
Це зображення зʼявилося у результаті спільного дослідження Cosmic Evolution Early Release Science Survey (CEERS). На знімку — мозаїка із 690 окремих кадрів, зроблених камерою ближнього інфрачервоного діапазону NIRCam.
Зображення показує далекі галактики, світло яких змінилося від видимого до інфрачервоного під час подорожі у часі та просторі.
Дослідники виявили на знімку обʼєкт, який назвали галактикою Мейзі на честь доньки керівника проєкту Стівена Фінкельштейна. Мейзі може бути однією з найдавніших галактик, які коли-небудь спостерігали люди. Орієнтовно, вона зʼявилася менш ніж через 400 мільйонів років після Великого вибуху.
Серед інших космічних див, які помітили науковці з команди CEERS — дуга менших галактик, розташованих поблизу яскравої галактики, взаємодіючі спіральні галактики, наднова та група червоних галактик.
Знімки можна переглянути на сторінках проєкту CEERS у середній і високій роздільній здатності. У компанії рекомендують робити це на компʼютері чи ноутбуці, а не на телефоні, оскільки файл доволі великий (262 МБ).
Науковці виділили шість найцікавіших знахідок на цьому знімку:
- Спіральна галактика зі зміщенням до червоного z = 0,16. Роздільна здатність зображення показує велику кількість блакитних згустків і зоряних скупчень.
- Випадкове вирівнювання яскравої галактики із зсувом до червоного z = 1,05 із кількома меншими галактиками, які утворюють дугу в небі.
- Взаємодіюча система галактик при z = 1,4, яку команда CEERS назвала «Космічний Кракен».
- Дві взаємодіючі спіральні галактики при z = 0,7. Стрілка вказує на наднову, виявлену за допомогою знімків.
- Інша спіральна галактика, також з z = 0,7, знову підкреслює здатність телескопа розрізняти дрібні особливості навіть у помірно віддалених галактиках.
- Випадкове вирівнювання галактики az = 0,63 із хвостом і групування червоних галактик при z = 1,85.
- 25 грудня 2021 року NASA запустило телескоп імені Джеймса Вебба вартістю $10 мільярдів, який замінить телескоп «Хаббл». Його відправили на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі — до точки L2. Учені покладають на «Вебб» великі надії — він допоможе набагато глибше зазирнути у Всесвіт і докладніше вивчити галактики та планети.
- 29 грудня 2021 року у NASA повідомили, що телескоп працюватиме довше, ніж очікувалося. Аналіз траєкторії показав, що його запасу палива вистачить на понад 10 років роботи.