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Телескоп «Джеймс Вебб» зняв наймасштабніше зображення — космічну мозаїку із 690 окремих кадрів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:
Телескоп «Джеймс Вебб» зняв наймасштабніше зображення — космічну мозаїку із 690 окремих кадрів

Команда науковців CEERS дивиться на кольорову мозаїку, зняту телескопом імені Джеймса Вебба.

CEERS

Команда науковців опублікувала масштабну мозаїку зображень, яку зняв космічний телескоп NASA «Джеймс Вебб».

Про це повідомляє Space.com.

Це зображення зʼявилося у результаті спільного дослідження Cosmic Evolution Early Release Science Survey (CEERS). На знімку — мозаїка із 690 окремих кадрів, зроблених камерою ближнього інфрачервоного діапазону NIRCam.

Зображення показує далекі галактики, світло яких змінилося від видимого до інфрачервоного під час подорожі у часі та просторі.

Дослідники виявили на знімку обʼєкт, який назвали галактикою Мейзі на честь доньки керівника проєкту Стівена Фінкельштейна. Мейзі може бути однією з найдавніших галактик, які коли-небудь спостерігали люди. Орієнтовно, вона зʼявилася менш ніж через 400 мільйонів років після Великого вибуху.

Серед інших космічних див, які помітили науковці з команди CEERS — дуга менших галактик, розташованих поблизу яскравої галактики, взаємодіючі спіральні галактики, наднова та група червоних галактик.

Знімки можна переглянути на сторінках проєкту CEERS у середній і високій роздільній здатності. У компанії рекомендують робити це на компʼютері чи ноутбуці, а не на телефоні, оскільки файл доволі великий (262 МБ).

Науковці виділили шість найцікавіших знахідок на цьому знімку:

  1. Спіральна галактика зі зміщенням до червоного z = 0,16. Роздільна здатність зображення показує велику кількість блакитних згустків і зоряних скупчень.
  2. Випадкове вирівнювання яскравої галактики із зсувом до червоного z = 1,05 із кількома меншими галактиками, які утворюють дугу в небі.
  3. Взаємодіюча система галактик при z = 1,4, яку команда CEERS назвала «Космічний Кракен».
  4. Дві взаємодіючі спіральні галактики при z = 0,7. Стрілка вказує на наднову, виявлену за допомогою знімків.
  5. Інша спіральна галактика, також з z = 0,7, знову підкреслює здатність телескопа розрізняти дрібні особливості навіть у помірно віддалених галактиках.
  6. Випадкове вирівнювання галактики az = 0,63 із хвостом і групування червоних галактик при z = 1,85.
  • 25 грудня 2021 року NASA запустило телескоп імені Джеймса Вебба вартістю $10 мільярдів, який замінить телескоп «Хаббл». Його відправили на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі — до точки L2. Учені покладають на «Вебб» великі надії — він допоможе набагато глибше зазирнути у Всесвіт і докладніше вивчити галактики та планети.
  • 29 грудня 2021 року у NASA повідомили, що телескоп працюватиме довше, ніж очікувалося. Аналіз траєкторії показав, що його запасу палива вистачить на понад 10 років роботи.