Телескоп «Джеймс Вебб» зняв наймасштабніше зображення — космічну мозаїку із 690 окремих кадрів

Команда науковців опублікувала масштабну мозаїку зображень, яку зняв космічний телескоп NASA «Джеймс Вебб».

Про це повідомляє Space.com.

Це зображення зʼявилося у результаті спільного дослідження Cosmic Evolution Early Release Science Survey (CEERS). На знімку — мозаїка із 690 окремих кадрів, зроблених камерою ближнього інфрачервоного діапазону NIRCam.

Зображення показує далекі галактики, світло яких змінилося від видимого до інфрачервоного під час подорожі у часі та просторі.

Дослідники виявили на знімку обʼєкт, який назвали галактикою Мейзі на честь доньки керівника проєкту Стівена Фінкельштейна. Мейзі може бути однією з найдавніших галактик, які коли-небудь спостерігали люди. Орієнтовно, вона зʼявилася менш ніж через 400 мільйонів років після Великого вибуху.

Серед інших космічних див, які помітили науковці з команди CEERS — дуга менших галактик, розташованих поблизу яскравої галактики, взаємодіючі спіральні галактики, наднова та група червоних галактик.

Знімки можна переглянути на сторінках проєкту CEERS у середній і високій роздільній здатності. У компанії рекомендують робити це на компʼютері чи ноутбуці, а не на телефоні, оскільки файл доволі великий (262 МБ).

Науковці виділили шість найцікавіших знахідок на цьому знімку: