Канада поверне з ремонту пʼять турбін, які використовуються в газопроводі «Північний потік»

Канада, як і раніше, планує повернути Німеччині пʼять турбін, які використовуються в російському газопроводі «Північний потік — 1», попри відмову «Газпрому» прийняти одну турбіну.

Про це заявила міністр закордонних справ Мелані Жолі, пише CBC.

У липні уряд Канади надав дозвіл на відправку шести турбін, які проходили технічне обслуговування в Монреалі, назад до Німеччини для подальшої передачі російській державній компанії «Газпром», яка керує газопроводом «Північний потік — 1», яким Німеччина та інші європейські країни отримують природний газ. Одну турбіну повернули до Німеччини, позаяк «Газпром» відмовився її прийняти, пославшись на технічні проблеми, і заявив, що йому потрібні додаткові документи, які підтверджують, що обладнання не підпадає під санкції Заходу.

Попри відмову «Газпрому» Жолі заявила, що вони повернуть ще пʼять турбін, що залишилися.

«Це було рішення, яке ми ухвалили. Це саме те, про що нас попросила Німеччина», — заявила Мелані Жолі.

Канада вважає, що кремль скористався її початковою відмовою повернути турбіну, щоби перекласти провину за брак енергії в Європі на антиросійські санкції. «Канада не хоче давати жодного приводу путіну, щоб він міг використати як зброю потік енергії до Європи», — наголосила Жолі.