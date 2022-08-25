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За шість місяців війни ЗСУ ліквідували 45 850 російських окупантів

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 183 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 45 850 осіб, а також:

  • 1 929 танків;
  • 4 245 бойових броньованих машин;
  • 1 037 артилерійських систем;
  • 272 реактивні системи залпового вогню;
  • 148 засобів ППО;
  • 234 літаки;
  • 202 гелікоптери;
  • 828 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
  • 196 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 160 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 99 одиниць спеціальної техніки.

Минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.