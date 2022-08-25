Українська авіація вдарила по Каховському мосту та системах ППО росіян

Уночі на півдні ЗСУ вдарили по Каховському мосту та системах ППО росіян, а також знищили склад БК і уразили командно-спостережний пункт.

Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Чотири рази авіація вдарила по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі Херсонщини, зокрема й по системах протиповітряної оборони в Новій Каховці.

Також ЗСУ уразили командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 33 мотострілецького полку та 7 військової бази. Остаточні втрати ворога «дорозвідуються».

Загалом за добу українські військові знищили на півдні 12 окупантів, три одиниці броньованої автотехніки та склад боєприпасів.

За словами командування, ситуація на південному фронті «залишається складною та напруженою, але контролюється силами оборони». Ворог продовжує вести бойові дії по зайнятому рубежу оборони, суттєвих змін у складі та положенні не фіксується.