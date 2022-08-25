Німеччина затвердила зимові заходи щодо енергозбереження. Країна зменшує залежність від російського газу

Уряд Німеччини затвердив комплекс заходів щодо енергозбереження на зиму, які обмежать використання освітлення та опалення. Країна прагне скоротити використання газу на 2% за допомогою нових правил.

Про це повідомляє BBC.

Міністр економіки Німеччини заявив, що правила можуть заощадити приватним домогосподарствам, компаніям та державному сектору близько €10,8 мільярда за два роки.

Так, починаючи з вересня, громадські будівлі за винятком лікарень, опалюватимуться не більше ніж до 19 градусів тепла, а в підʼїздах, коридорах та фойє може бути повністю відключено опалення. Громадські памʼятники та будівлі також не підсвітлюватимуться, а підприємствам можуть заборонити підсвітлювати свої магазини вночі.

Підігрів приватного басейну також може бути заборонено. І країна віддаватиме пріоритет вантажу вугілля та нафти перед пасажирськими перевезеннями залізницею, а це означає, що пасажирам доведеться чекати.

«Зараз у нас брак рейок. Це означає, що якщо тимчасово будуть потрібні додаткові перевезення палива, нам доведеться віддати їм пріоритет», — сказав міністр транспорту Фолькер Віссінґ.