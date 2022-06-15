«Газпром» скорочує поставки газу через «Північний потік» до 40% потужностей. У Німеччині вважають це політичним рішенням

Російська компанія «Газпром» зупинить роботу ще одного газотурбінного двигуна на компресорній станції газопроводу «Північний потік». Унаслідок цього прокачка газу до ЄС скоротиться до 40% потужності труби.

Про це компанія написала у своєму Telegram-каналі.

«У звʼязку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до розпорядження Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) «Газпром» зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС «Портова», — йдеться в повідомленні.

Водночас міністр економіки Німеччини Роберт Габек вважає, що скорочення росією поставок газу до Євросоюзу є політичним рішенням. За його словами, Німеччина розуміє необхідність обслуговувати газопровід, але «перший комплекс робіт з технічного обслуговування відбудеться не раніше осені». До того ж ці роботи не потребують зниження поставок аж до 40% потужностей.

На тлі цих новин ціна на газ у Європі різко зросла на 10% і перевищила $1 200 за тисячу кубометрів.

Газопровід «Північний потік» протяжністю 1 224 кілометри і потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік прокладений по дну Балтійського моря з російського Виборга до німецького Грайфсвальда. Його ввели в експлуатацію в листопаді 2011 року.