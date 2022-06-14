«Газпром» скоротить постачання газу до Німеччини через «Північний потік» на 40%

Прокачування росією газу по «Північному потоку — 1» скоротиться на 40%. Причина — « несвоєчасне проведення ремонтних робіт» німецькою компанією Siemens.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Компанія Siemens не повернула з ремонту газоперекачувальні агрегати. Крім того, у роботі газопроводу виявлені технічні несправності двигунів. «Постачання газу в газопровід «Північний потік» зараз можуть бути забезпечені в обсязі до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу)», — заявили в«Газпромі».

Ціна газу в Європі на цьому повідомленні зросла на понад 10% - до $978 за тисячу кубометрів.

Газопровід «Північний потік» протяжністю 1224 км та потужністю 55 млрд куб. м газу на рік прокладений по дну Балтійського моря з російського Виборга до німецького Грайфсвальда. Його ввели в експлуатацію у листопаді 2011 року.